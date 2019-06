Final Fantasy 8 Remastered: ecco le caratteristiche esclusive della versione PC

Di ritorno dall'E3 2019 di Los Angeles, Yoshinori Kitase di Square Enix ha illustra le novità di gameplay e prettamente contenutistiche della versione PC di Final Fantasy 8 Remastered, la riedizione dell'iconico JRPG in arrivo a fine anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sulla scorta delle informazioni snocciolate dal produttore Kitase al fansite giapponese Ryokutya (con dichiarazioni riportate da DualShockers), la versione PC di FF8 Remastered vanterà delle aggiunte rispetto alle edizioni rivolte all'utenza delle console Sony, Microsoft e Nintendo.

Tra le novità previste ci sarà ad esempio la possibilità di acquisire e collezionare tutti gli oggetti, le abilità, le mosse speciali e le carte Triple Triad nel corso dell'avventura. Sempre grazie alla versione PC di Final Fantasy 8 Remastered sarà possibile ottenere un livello ancora più alto di GF, Gil e Magic per ciascuno dei membri del proprio gruppo.

In base a quanto descritto da Kitase, non mancheranno poi delle opzioni per la customizzazione dell'esperienza grafica attraverso una speciale sezione del menù comprensiva, presumibilmente, delle opzioni per il cambio di risoluzione e di tanti altri parametri da impostare secondo le proprie necessità.

La commercializzazione di Final Fantasy 8 Remastered è prevista entro la fine del 2019: il rifacimento current-gen di FF8 comprenderà le musiche della versione PlayStation originale e vanterà la collaborazione di Harada, Kayano e Nomura. Su queste pagine trovate i primi dettagli sul gameplay con screenshot comparativi.