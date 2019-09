Final Fantasy 8 Remastered ha subito una 'censura'? Nuove immagini comparative PS1-PS4

Dalle pagine del forum videoludico di ResetEra, un appassionato di Final Fantasy 8 che è riuscito a entrare in possesso di FFVIII Remastered prima del lancio del titolo su PC e console riferisce di aver notato delle "censure" all'interno della riedizione current-gen del capolavoro ruolistico di Square Enix.

Come possiamo notare nell'immagine comparativa che è stata realizzata dall'utente di ResetEra, il nuovo modello poligonale in alta definizione del personaggio ritratto nella Remastered indossa un abito leggermente diverso da quello dell'edizione originaria che ne copre strategicamente le parti intime.

Gli altri scatti comparativi prodotti da coloro che si stanno già reimmergendo nelle atmosfere immortali di questo kolossal JRPG non sembrano evidenziare altri casi di "censura" come quelli lamentati dall'ex produttore di Blizzard Mark Kern con l'accusa, mossa a Sony nel gennaio di quest'anno, di censura ed eccesso di moralismo nei confronti dei videogiochi provenienti dal Giappone.

Nel lasciare a voi ogni giudizio e commento ulteriore, vi ricordiamo che il lancio di Final Fantasy 8 Remastered è previsto per il 3 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro. In rete è disponibile la lista di Trofei e Obiettivi Sbloccabili, oltre a una video dimostrazione di otto minuti realizzata con la demo portata da Square Enix alla Gamescom di Colonia.