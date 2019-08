Final Fantasy 8 Remastered ha finalmente una data di uscita

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy VIII Remastered per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Contrariamente alle aspettative, il gioco uscirà prima del previsto e sarà disponibile nel corso del prossimo mese.

"Sono tempi di guerra. Galbadia, una superpotenza mondiale, dichiara guerra a Dollet. Nell’accademia militare di Dollet si addestrano due guerrieri straordinari: l’ambizioso Seifer e il “lupo solitario” Squall Leonhart, in conflitto tra loro esattamente come il loro paese lo è con Galbadia. Mentre Squall sembra totalmente privo di spirito di squadra, a Seifer manca la disciplina del suo rivale. Ma l’incontro casuale con Rinoa Heartilly stravolge l’esistenza di Squall che, dopo una vita votata alla disciplina, trova l’indipendenza di Rinoa molto affascinante. Nel frattempo, Squall continua a sognare Laguna Loire, un soldato dell’esercito di Galbadia..."

Final Fantasy 8 Remastered sarà in vendita dal 3 settembre al prezzo di 19.99 dollari/euro, esclusivamente in formato digitale, anche se in passato si è parlato di una possibile edizione fisica, al momento non confermata dal publisher.

Questa riedizione presenterà un comparto tecnico migliorato, la possibilità di disattivare gli scontri casuali e di velocizzare il gioco fino ad una velocità di 3x, cutscene escluse. L'edizione PC di Final Fantasy VIII godrà inoltre di ulteriori migliorie estetiche e di aggiunte non presenti su console come il supporto per i trucchi per sbloccare sin da subito varie opzioni, esattamente come accaduto con Final Fantasy 7 Remastered su Steam.