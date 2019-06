Final Fantasy 8 Remastered: il focus sulla qualità dei personaggi ha ritardato l'annuncio

Durante l'E3 2019, i fan della celebre saga videoludica di Square Enix hanno ricevuto l'attesa ufficializzazione dell'annuncio di Final Fantasy VIII Remastered.

Rispetto ad altri capitoli, tra cui ad esempio Final Fantasy X e X-2 o Final Fantasy IX, la conferma della volontà di rendere disponibile una versione rimasterizzata del gioco su piattaforme di attuale generazione è giunta con un certo ritardo. A spiegare le ragioni di questa scelta è intervenuto il director Yoshinori Kitase. Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu, noto magazine giapponese, quest'ultimo ha infatti spiegato come il processo di sviluppo di Final Fantasy VIII Reamastered sia stato modificato in corso d'opera.

Originariamente, afferma il Director, i piani del team Square Enix puntavano ad una pubblicazione del gioco "su hardware di attuale generazione, con più o meno la stessa grafica". Tuttavia, con la celebrazione del ventennale del gioco, la software house ha deciso di approfittare dell'occasione per "migliorare la qualità dei personaggi". Il team di sviluppo, ormai prossimo ad aver portato il titolo in fase gold, ha dunque improvvisamente modificato il proprio approccio, causando così un ritardo nell'annuncio del progetto al pubblico. Il contributo dello staff originale, conclude Kitase, è stato fondamentale per "dargli nuova vita con una qualità meravigliosa". Una scelta che ha esteso lo sviluppo, ma che ha per lui rappresentato "la scelta giusta".