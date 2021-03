Final Fantasy 8 Remastered ora su iOS e Android: prezzo scontato per il lancio

Continuano ad espandersi i confini della serie JRPG di Square Enix. Mentre i team di sviluppo lavorano all'attesissimo Final Fantasy XVI e PS5 si appresta ad accogliere Final Fantasy VII Remake Intergrade, anche le piattaforme mobile vengono coinvolte nel processo.

Dopo un primo esordio su console nel corso del 2019, Final Fantasy VII Remastered raggiunge ora anche i dispositivi iOS e Android. La coinvolgente epopea di Squall, rimessa a nuovo dagli sviluppatori del colosso nipponico, è dunque pronta a trovare nuova vita anche su piattaforme mobile, ad un prezzo scontato in occasione di questo ulteriore debutto del titolo.



Per celebrare la pubblicazione, Square Enix ha infatti deciso di rendere disponibile una speciale promozione. Sino al prossimo 4 aprile, Final Fantasy VIII Remastered potrà essere acquistato al prezzo di 18,99 euro, anziché al prezzo di listino di 22,99 euro. Lo sconto resterà dunque operativo per un periodo di tempo molto limitato, sia su store Google sia nel negozio digitale Apple. Di seguito, trovate i link alle pagine dedicate al JRPG:

Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Final Fantasy VIII Remastered a cura di Francesco Delrio.