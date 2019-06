Final Fantasy 8 Remastered: al lavoro sul progetto anche Harada, Kayano e Nomura

Nel corso della conferenza Square Enix tenutasi in occasione dell'E3 2019, la software house ha trasmesso un primo trailer di Final Fantasy VIII Remastered, annunciando così l'imminente ritorno dell'iconico JRPG.

Dopo aver condiviso con il pubblico alcuni primi dettagli e screenshot relativi al progetto, la produzione condivide alcune interessanti informazioni. Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu, noto magazine nipponico, Yoshinori Kitase ha infatti annunciato il ritorno di alcuni talenti per la realizzazione di questa nuova versione di Final Fantasy VIII. Il creatore del titolo, ha infatti confermato che alla Remastered stanno collaborando anche:

Hiroshi Harada

Tomohiro Kayano

Tetsuya Nomura

I primi due, in particolare, si erano occupati di curare, rispettivamente, i combattimenti ed il character design di Final Fantasy VIII, esordito per la prima volta sul mercato nel corso del 1999, sulla sola Playastation 1. Nel corso dell'intervista concessa a Famitsu, Kitase ha inoltre annunciato che nella versione rimasterizzata non sarà presente il Chocobo World. Gli oggetti ottenibili tramite quest'ultimo saranno comunque resi accessibili grazie ad abilità attribuite ad un personaggio.



In chiusura, vi ricordiamo che Final Fantasy VIII Remastered non dispone attualmente di una data di pubblicazione precisa. Il gioco resta tuttavia atteso nel corso del 2019 su Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.