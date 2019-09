Final Fantasy 8 Remastered: il ritorno di Squall nella nostra Video Recensione 4K

Uscito nel 1999 su PlayStation e in seguito su PC, Final Fantasy VIII approda ora su tutte le principali piattaforme con un'edizione rimasterizzata che migliora il comparto tecnico, e non solo.

Oltre all'ovvio ammodernamento del comparto grafico, con aumento della risoluzione, della definizione delle texture e annesse polemiche per le modifiche apportate a taluni modelli poligonali che hanno spinto alcuni utenti a gridare alla censura, l'edizione del kolossal JRPG che celebra i vent'anni dall'uscita di FF8 vanta diverse innovazioni di gameplay rappresentate, in particolar modo, dal sistema Junction che promette di rinsaldare ulteriormente il rapporto tra il team capitanato da Squall e i Guardian Force.

Nella nostra recensione di Final Fantasy 8 Remastered, il buon Francesco Delrio ha ripercorso le tappe fondamentali di questo leggendario gioco di ruolo e sviscerato tutte le novità contenutistiche, grafiche e ludiche di questa riedizione current-gen destinata ad approdare il 3 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Se desiderate scoprire tutto ciò che gli autori di Square Enix hanno in serbo per noi, quindi, non vi resta che leggere la nostra recensione e ammirare la Video Recensione di FF8 Remake che campeggia a inizio articolo.