Final Fantasy 8 Remastered: svelati trofei e obiettivi a pochi giorni dal lancio

A pochi giorni dalla pubblicazione, sono emersi in rete tutti i trofei e gli obiettivi di Final Fantasy 8 Remastered, nuova edizione del GDR di Square Enix con protagonista Squall, Rinoa & co.

I giocatori PlayStation 4 avranno l'opportunità di sbloccare un totale di 35 trofei, tra i quali figurano il Platino, 4 trofei d'Oro, 16 trofei d'Argento e 14 trofei di Bronzo. I requisiti sono piuttosto variegati, e spaziano dal completamento del gioco allo sblocco di determinati Guardian Force, passando per il potenziamento delle armi e degli eroi, la cattura di un chocobo, la partecipazione al gioco Triple Triad, il completamento di missioni secondari, l'eliminazione dei nemici e molto altro ancora. Su Xbox One ci saranno 34 obiettivi (il platino non è previsto, com'è ben noto) per un totale di 1.000 punti Gamerscore. Il valore dei singoli achievement varia da un minimo di 10 ad un massimo di 95. I requisiti, ovviamente, saranno gli stessi.

Se non avete paura degli spoiler e volete già pianificare il vostro playthrough in funzione dello sblocco dei trofei e degli obiettivi, allora potete consultare le liste dirigendovi ai seguenti indirizzi: PlayStation 4 | Xbox One.

Final Fantasy 8 Remastered verrà lanciato il 3 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Oltre ad un comparto tecnico migliorato e il supporto all'alta definizione, includerà la possibilità di disabilitare gli scontri casuali, velocizzare l'azione fino a 3 volte (ad esclusione delle cutscene) e attivare la modalità Battle Assist, che potenzia le barre HP/ATB e delle tecniche speciali per facilitare la progressione dei giocatori meno smaliziati. L'edizione fisica di Final Fantasy 8 Remastered non è prevista.