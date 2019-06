Final Fantasy 8 Remastered è ufficiale, in uscita nel 2019 su PS4, Xbox One, Switch e PC

In occasione della sua conferenza E3 2019, Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy 8 Remastered, confermando i leak di Sabi delle scorse ore. Il gioco uscirà nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

L'annuncio è arrivato con il trailer che potete vedere in cima alla notizia. Final Fantasy 8 Remastered si presenta come la versione rimasterizzata dell'originale Final Fantasy 8 uscito su PlayStation 1 nel 1999, riedizione che potrà contare sul supporto all'alta definizione, un comparto grafico aggiornato per le moderne piattaforme e altre migliore tecniche.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco, ricordiamo che Final Fantasy 8 Remastered è atteso in uscita nel corso del 2019 su PS4, Xbox One, Switch e PC.