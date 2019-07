Final Fantasy 8 Remastered verrà pubblicato anche in edizione fisica?

In rete continuano ad emergere indiscrezioni su Final Fantasy 8 Remastered, ri-edizione rimasterizzata dell'ottava fantasia finale in arrivo nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della possibile inclusione del doppiaggio lingua inglese e giapponese, un'informazione reperita nel codice sorgente del sito ufficiale del gioco, purtroppo non ancora confermata da Square Enix. Quest'oggi è emerso un altro rumor: a quanto pare, il rivenditore britannico Base.com ha inserito in listino le versioni fisiche di Final Fantasy 8 Remastered per PlayStation 4, Xbox One e PC, anch'esse mai ufficializzate dalla compagnia giapponese. Il titolo, quindi, potrebbe vedere la luce anche sul mercato retail, oltre che sulle piattaforme digitali. I prezzi alle quali sono proposte, in ogni caso, non sembrano molto economici per un gioco tanto vecchio, seppur rimasterizzato: le versioni per le console Microsoft e Sony vengono proposte a 47 euro, mentre quella per Nintendo Switch a 53 euro (il costo maggiorato, probabilmente, è dovuto all'utilizzo della cartuccia). È possibile, in ogni caso, che possa trattarsi di semplici placeholder.

In mezzo a tanti rumor, in ogni caso, qualche certezza ce l'abbiamo. Final Fantasy 8 Remastered includerà la colonna sonora originale di Nobuo Uematsu inclusa nell'edizione originale PlayStation, e non la pallida imitazione MIDI dell'edizione PC del 2000.