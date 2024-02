Final Fantasy 8: una rivista si è preso gioco di un hater del JRPG per due anni

Pubblicato dopo due anni rispetto all'apprezzatissimo Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 aveva certamente un compito arduo alla sua uscita. Pur rimanendo un titolo molto valido, il JRPG del 1999 non riuscì a reggere il confronto con il predecessore, ma non per questo mancano i giocatori che sono riusciti ugualmente ad apprezzarne l'esperienza.

Tra i fan di Final Fantasy 8 troviamo anche il direttore della biblioteca "Video Game History Foundation", Phil Salvador. Salvador ha recentemente creato un sito dedicato ai fan accaniti del gioco Square-Enix, che proclama che il JRPG del 1999 è semplicemente "il migliore". Condividendo alcuni aneddoti interessanti sul Final Fantasy 8, Salvador ha anche raccontato una storia piuttosto divertente riguardo a come la rivista nordamericana GameNow si sia presa gioco di un hater di Final Fantasy VIII per ben due anni. GameNOW conta 27 pubblicazioni in totale, ma la sua storia abbraccia 20 anni, poiché inizialmente conosciuta come EGM2, poi Expert Gamer.

Come spiega Salvador, il primo numero della rivista rilanciata conteneva una lettera di Tim Spollen, un lettore che esprimeva la propria antipatia per Final Fantasy VIII e il fatto che, quando Expert Gamer aveva trattato il gioco in precedenza, tendeva a utilizzare sempre lo stesso screenshot in cui appariva la sala del trono di Artemisia.

"Devo dirvi che c'è qualcosa che mi dà fastidio", recita la lettera di Spollen. "In quello che sembra ogni numero di Expert Gamer, ho trovato sempre lo stesso screenshot di Final Fantasy VIII. Lasciatemi esprimere i miei sentimenti: Final Fantasy VIII faceva schifo rispetto a Final Fantasy 7 e 9. Se avete intenzione di mostrare la stessa schermata ancora e ancora, almeno mettetene una buona. Tuttavia, so che probabilmente la riproporrete solo per irritarmi".

Detto, fatto: la lettera ha dato il via a una campagna della rivista per stampare lo screenshot quante più volte possibile. Nonostante le assicurazioni della rivista secondo cui "onestamente non sappiamo di cosa state parlando. Non abbiamo notato nulla del genere" e l'affermazione che "certamente non pubblicheremo nulla nella nostra rivista che cerchi deliberatamente di turbare i nostri lettori", è stato chiaramente fatto uno sforzo per garantire che l'immagine fosse inclusa in ogni numero successivo di GameNOW.

Nel gennaio 2004, l'editore Ziff Davis chiuse GameNOW e, nell'ultimo numero, lo screenshot fu stampato come poster a tutta pagina. È stato questo il tocco finale, direte voi? Beh, non proprio. Come Salvador ha fatto notare durante uno dei suoi turni nella biblioteca VGHF, quando tutti i numeri di GameNOW dal 2003 in poi vengono messi uno accanto all'altro, appare questa immagine.