Final Fantasy 8: la tech demo per PS2 era incredibile, ve la ricordate?

Siamo nel 1999, Final Fantasy 8 è da poco uscito in Giappone sulla prima PlayStation, riscuotendo enorme successo di pubblico e critica. Per l'approdo in Europa e Nord America bisognerà aspettar la fine dello stesso anno, ma prima del debutto in Occidente c'è spazio per una sorpresa...

Nell'anno che segna la fine dei gloriosi '90, Sony annuncia ufficialmente PlayStation 2 e per l'occasione Square Enix presenta una tech demo che lascia tutti a bocca aperta: la demo in questione è di fatto il remake next-gen (per l'epoca) della scena di Final Fantasy VIII ambientata nella sala da ballo, con Squall e Rinoa intenti a danzare sulle note di Waltz for the Moon.

Non si trattava, è bene dirlo, di una demo interattiva ma di un "semplice" filmato (calcolato in real time, secondo quanto dichiarato all'epoca) che riprendeva la scena originale di Final Fantasy 8 per PS1 rimuovendo numerosi elementi di sfondo e concentrandosi unicamente sui due protagonisti e sull'ambientazione. Il risultato? Una tech demo di altissima qualità, rimasta indubbiamente nella memoria dei giocatori dell'epoca, che sognavano un gioco di Final Fantasy di questa qualità su PlayStation 2. Il remake di Final Fantasy VIII non è mai uscito, ma noi ci speriamo ancora...

Final Fantasy 8 ha venduto oltre 9.6 milioni di copie risultando di fatto uno dei giochi della serie di maggior successo di sempre insieme a Final Fantasy VII, Final Fantasy XV, Final Fantasy VI e Final Fantasy XIII.