Final Fantasy 9 compie 20 anni, auguri al JRPG Square Enix

Era il 7 luglio 2000 quando Square Enix pubblicava in Giappone l'attesissimo Final Fantasy IX, nuovo episodio di una serie di enorme successo che aveva finalmente trovato anche ampi consensi in Occidente grazie a Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII.

Final Fantasy 9 introduce il personaggio di Gidan, in netta contro tendenza rispetto all'eroico (e più adulto), Squall protagonista del precedente episodio, diventato rapidamente uno dei personaggi più iconici della saga Square Enix. Uscito in un periodo di transizione, a pochissimi mesi dal lancio di PS2, il gioco ha venduto 2.65 milioni di copie in Giappone entro la fine del 2000 riscuotendo un successo inferiore rispetto a FF7 e FF8 anche in Europa e Stati Uniti, non riuscendo a superare quota 5.5 milioni di copie distribuite (al marzo 2016).

Per festeggiare il ventesimo anniversario del gioco, Square Enix ha pubblicato una lunga intervista allo sceneggiatore Kazuhiko Aoki, prossimamente la compagnia diffonderà anche le interviste dell'artista Toshiyuki Itahana e del direttore Hiroyuki Ito, figure chiave dello sviluppo di Final Fantasy 9.

Amato dalla critica ma (parzialmente) ignorato dal grande pubblico in Occidente, Final Fantasy 9 resta uno dei capitoli più atipici e in parte controversi della saga. Qual è il vostro giudizio e quali sono i vostri ricordi legati a FF9? Fateceli sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.