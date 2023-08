Final Fantasy 9: un cosplay italiano di Garnet chiama a gran voce il remake

La recente uscita di Final Fantasy 16 e i lavori per la seconda parte del remake di Final Fantasy 7 non bastano a Square Enix. Da diverso tempo a questa parte si parla infatti di un ulteriore remake, quello della nona fantasia finale. A dare speranza agli appassionati ci pensa anche la cosplayer italiana Kicka.

Sono passati ormai ben 23 anni dall'uscita di Final Fantasy 9, troppi per permettere agli appassionati di nuova generazione di godere di uno dei capitoli più riusciti della leggendaria saga di JRPG di Square. Presto, a quanto pare, potremo tornare al fianco di Gidan e gli altri eroi del capitolo.

Anche Gematsu sembra aver confermato l'esistenza di Final Fantasy 9 Remake, di cui purtroppo non si hanno notizie ufficiali da parte della software house nipponica. Per Jeff Grub Final Fantasy 9 Remake esiste, ma sarà più simile a Crisis Core Final Fantasy VII Reunion piuttosto che al remake del settimo episodio. Non si parlerà dunque di un remake completo e non ci saranno nemmeno cambiamenti alla narrazione, ci sarà invece il sistema ATB.

Questo cosplay di Garnet da Final Fantasy 9 ci avvicina al remake. Principessa del Regno di Alexandria, fuggirà dal suo paese per gli strani comportamenti della madre Brahne, la quale ha invaso tutti i territori vicini. Seguita dal fedele Steiner, si aggregherà ai ladri guidati da Gidan.