Final Fantasy 9: doppiaggio fan-made dell'originale ci fa sognare il remake

I rumor su Final Fantasy 9 Remake e la sua possibile esistenza si fanno sempre più insistenti e, mentre aspettiamo di capire se siano fondati o meno, il canale Tsunamods ci propone una demo del proprio progetto, che implementa il doppiaggio inglese del gioco originale.

Si tratta della mod denominata "FF9 Voice Mod", curata da ECHO-S 9. Al momento è soltanto una demo di ciò che sarà un aggiornamento amatoriale che punta ad inserire il doppiaggio inglese in Final Fantasy 9, un lavoro frutto della collaborazione fra Tsunamods e Still Thinking Game Dubs.

Nel video, che trovate in cima a questo articolo, possiamo ascoltare le voci di alcuni dei personaggi che più abbiamo amato in questo nono episodio della saga, alcuni con un proprio accento ricreato per metterne in luce le caratteristiche, come nel caso di Freija o Quina. Nessun accento romano o tedesco, dunque, quello rimane appannaggio della nostra versione italiana.

Possiamo rivivere le scene più emozionanti di Final Fantasy 9 con ancora più immersione e ascoltare alcune delle più famose linee di dialogo non soltanto dei protagonisti, come Gidan e Garnet, ma anche di personaggi secondari - ma non per questo marginali - come Beatrix, Lanì e Hilda.

Per scrupolo, gli autori della mod specificano che alcune voci potrebbero variare in futuro, ma il video riesce a catturare l'essenza del cast della nona fantasia finale, per esempio dando a Steiner il vocione che abbiamo sempre immaginato per lui, o a Kuja il tono crudelmente mellifluo che nella nostra testa gli abbiamo sempre attribuito.

Voi cosa ne pensate? Vi piacciono le voci che sono state scelte per il progetto?