Final Fantasy 9 Remake, FF 7 Rebirth e FF X-3: un annuncio per FF14 rilancia il rumor!

Mentre Yoshinori Kitase promette un 2023 grandioso per Final Fantasy, un annuncio di Square Enix legato alle sottoscrizioni a Final Fantasy XIV semina il panico nella community di appassionati della saga.

Nella giornata odierna, il publisher giapponese ha ufficialmente confermato alcune variazioni nei sistemi di pagamento legati a Final Fantasy XIV: Mog Station e Final Fantasy XIV Online Store. Tali cambiamenti non avranno impatti di rilievo sul pubblico, ma il loro annuncio ha destato immediatamente l'interesse dei videogiocatori.



La variazione decisa da Square Enix era infatti stata anticipata da un presunto leak apparso sui canali di 4Chan. Vista la scarsa attendibilità del portale, che accoglie indiscrezioni in forma anonima, il rumor non aveva avuto grande risonanza, ma ora l'annuncio del nuovo sistema di pagamento per Final Fantasy XIV lo ha portato alla ribalta.



Ma quali informazioni conteneva il misterioso post di 4Chan? Oltre ai già citati dettagli sull'MMO, il leak riferiva di un ricchissimo show in programma per il XXXV anniversario di Final Fantasy. Stando al rumor, l'evento, in programma per il 7 febbraio 2023, dovrebbe portare con sé una vera e propria marea di annunci, tra i quali segnaliamo:

Final Fantasy IX Remake : presentato da Sakaguchi e in arrivo nell' autunno 2023 ;

: presentato da Sakaguchi e in arrivo nell' ; World of Final Fantasy II: A Mog of Light : in arrivo il 19 maggio 2023;

: in arrivo il 19 maggio 2023; Stories from Ivalice: War of the Lions : in arrivo nell'estate 2023;

: in arrivo nell'estate 2023; Final Fantasy X-3 ;

; Final Fantasy VII Rebirth - Memories : in arrivo nell'inverno 2023;

: in arrivo nell'inverno 2023; Final Fantasy XVI : Focal Presentation in programma per il 24 marzo 2023;

: Focal Presentation in programma per il 24 marzo 2023; Final Fantasy XI Beginnings Rework Project: in arrivo nell'autunno 2023;

Ulteriori annunci dovrebbero riguardare il destino mobile della serie, tra Final Fantasy 7: Ever Crisis,Final Fantasy: Dissidia Opera Omnia e Final Fantasy: Brave Exvius.Al momento, ovviamente,. Ricordiamo inoltre che i dettagli relativi ai pagamenti in Final Fantasy XIV potrebbero rappresentare gli unici dati corretti dell'anticipazione. Non resta che attendere per scoprire se Square Enix ha realmente in programma uno speciale evento a tema Final Fantasy per il prossimo 7 febbraio 2023!