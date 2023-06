Final Fantasy 9 Remake sarà esclusiva PS5? Lo dice il leaker di Persona 3 Remake

Da molto tempo si susseguono rumor sull'esistenza di Final Fantasy 9 Remake: il progetto finora mai annunciato era citato nel famoso leak NVIDIA che, tra le produzioni Square Enix, ha correttamente anticipato Final Fantasy VII Remake per PC, Kingdom Hearts IV e la riedizione di Chrono Cross. Ulteriori voci emergono ora in rete.

Secondo Im A Hero Too, noto insider tra le pagine di ResetERA e che in precedenza ha anticipato il possibile reveal di Persona 6 e Persona 3 Remake durante l'estate, non solo Final Fantasy IX Remake esiste, ma sarebbe previsto come esclusiva PlayStation. Il leaker non specifica se l'esclusività sulle piattaforme Sony è temporale o meno, ma precisa che non è prevista alcuna versione per Nintendo Switch, lasciando dunque intuire che il progetto sia di ampia portata e pensato per i più prestanti sistemi di attuale generazione.

In aggiunta, Im A Hero Too specifica anche che il debutto del gioco sul mercato sia ancora piuttosto lontano, e che Final Fantasy IX Remake non diverrà realtà prima del 2025 nella migliore delle ipotesi. Ovviamente si resta ancora nell'ambito delle pure speculazioni dato che non vi è alcuna certezza sull'esistenza del progetto.

I precedenti del leak NVIDIA fanno sperare nel suo eventuale annuncio prima o poi: vi piacerebbe vedere in azione un remake dell'iconico Final Fantasy IX?