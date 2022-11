Final Fantasy 9 Remake esiste? Il character designer lavora ad un progetto non annunciato

Mentre i fan della serie aspettano di capire come si evolverà la trama di Final Fantasy 7 Rebirth, seconda parte del remake di Final Fantasy VII, altri giocatori si chiedono se il rumoreggiato rifacimento di Final Fantasy IX esiste davvero oppure no.

Un fantomatico Final Fantasy IX Remake era comparso nel famoso leak di NVIDIA GeForce Now, che ha anticipato correttamente l'esistenza di numerose produzioni, compresi alcuni giochi Square Enix come Kingdom Hearts IV e Chrono Cross The Radical Dreamers Edition divenuti poi effettiva realtà. Tuttavia, finora il colosso nipponico finora non ha mai annunciato il ritorno sotto nuova veste del nono capitolo della sua storica serie ruolistica, pubblicato originariamente sulla prima PlayStation nel 2000 in Giappone.

Ad attirare l'attenzione sono state però le recenti dichiarazioni di Toshiyuki Itahana, character designer del classico originale, in un video dello youtuber Paolo fromTOKYO, che ha avuto modo di entrare negli uffici di Square Enix e di interagire con alcuni suoi sviluppatori: attorno al minuto 07:00 del filmato, Itahana rivela di essere al lavoro sul design di un personaggio relativo ad un progetto non ancora annunciato, e sul quale dunque non può attualmente dire nulla.

Chiaramente si tratta di una semplice supposizione, ed Itahana potrebbe anche essere semplicemente al lavoro su un gioco completamente inedito e non collegato a Final Fantasy. Tuttavia, con il leak di GeForce Now che ha correttamente anticipato numerose produzioni non solo collegate a Square Enix, l'ipotesi che il remake di Final Fantasy IX sia davvero in sviluppo non è del tutto da escludere.