Final Fantasy 9 Remake esiste davvero, anche Jeff Grubb lo ha sentito dire

Jeff Grubb torna alla carica ribadendo che Final Fantasy IX Remake esiste, sebbene non sia ancora stato annunciato, teaserato o confermato in alcun modo dal publisher Square Enix. Quando ne sapremo di più? Difficile dirlo.

Lo scorso weekend, l'insider di ResetERA Im A Hero Too ha dichiarato che Final Fantasy 9 arriverà in esclusiva PlayStation presumibilmente non prima del 2025. Jeff Grubb ha commentato questo rumor dicendo che effettivamente anche lui "ha sentito recentemente che Final Fantasy 9 è in sviluppo."

Non ci sono altri dettagli ma il giornalista ricorda come tutti gli altri giochi Square Enix del mega leak di NVIDIA sono stati già annunciati o siano in procinto di esserlo, facendo di esempi di Kingdom Hearts IV, Chrono Cross e Final Fantasy VII Remake per PC. Presto probabilmente il publisher annuncerà anche il tanto rumoreggiato remake di Final Fantasy Tactics e chissà a questo punto che non possa esserci anche spazio per un teaser del remake di Final Fantasy 9, ci auguriamo noi.

L'annuncio di Final Fantasy 9 potrebbe essere vicino, si dice, e sono in molti a sperare in una possibile apparizione alla Summer Game Fest dell'8 giugno o al più tardi durante il Tokyo Game Show di settembre. Sarà davvero così? Lo scopriremo presto.