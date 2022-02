Final Fantasy 9: il remake si farà? L'annuncio di Chrono Cross riaccende le speranze

L'annuncio di Chrono Cross The Radical Dreamers Edition ha colto tutti di sorpresa, nonostante le avvisaglie dei mesi scorsi in pochi credevano veramente nel possibile reveal di una riedizione di Chrono Cross ma Square Enix ha stupito tutti durante il Nintendo Direct di febbraio. E questo annuncio apre nuove possibili scenari...

Nei mesi scorsi un leak di NVIDIA ha svelato una serie di giochi non ancora annunciati, all'epoca la lista venne accolta con scetticismo e l'azienda dichiarò semplicemente che si trattava di un semplice elenco di potenziali titoli in arrivo nei prossimi anni, una lista utilizzata per alcuni test interni senza alcuna attinenza alla realtà.

Caso chiuso? Assolutamente no perché la lista includeva giochi poi effettivamente annunciati come BioShock 4 (confermato), Crysis 4 (annunciato lo scorso mese), Sniper Elite 5 (annunciato a dicembre), Grand Theft Auto The Trilogy (raccolta pubblicata poi a novembre) e altri titoli, ultimo in ordine di tempo proprio Chrono Cross The Radical Dreamers Edition.

Spazio anche a Dragon's Dogma 2, Monster Hunter 6, Street Fighter 6, Kingdom Hearts 4, Tekken 8, Mortal Kombat 12, Final Fantasy Tactics Remaster e Final Fantasy 9 Remake, e chissà che a questo punto la riedizione della nona Fantasia Finale non esista davvero, come ipotizzato anche da Jason Schreier su Twitter. Per il momento non c'è nulla di confermato in ogni caso, ma sognare non costa nulla...