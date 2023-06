In attesa di Final Fantasy 9 Remake, godetevi il fan-project in Unreal Engine 5

Allora, esiste o non esiste questo Final Fantasy 9 Remake? Alcuni noti insider affermano di sì, ma in attesa di una conferma da parte di Square Enix è possibile godersi 25 minuti di gameplay tratti da Final Fantasy IX: Memoria Project, un fan-remake della nona fantasia finale mosso dall'Unreal Engine 5.

I curatori del progetto - un gruppo composto da oltre cinquanta tra sviluppatori e artisti professionisti - hanno cavalcato l'onda dei recenti rumor sul remake di Final Fantasy 9 per ripresentare al mondo il loro Memoria Project, una rivisitazione nel nono capitolo della serie realizzata in Unreal Engine 5. Annunciato sul finire del 2021, si mostra oggi in tutto il suo splendore grazie ad un video gameplay di ben 25 minuti.

Prima che vi lasciate andare facili (e comprensibili) entusiasmi, dobbiamo specificare che Final Fantasy IX: Memoria Project non è stato ideato per essere distribuito sotto forma di demo giocabile. Si tratta, per stessa ammissione dei suoi creatori, di una proof of concept, una prova di fattibilità, realizzata peraltro senza alcuna pretesa di profitto.

L'idea alla base di questa prova d'amore è molto semplice: come sarebbe Final Fantasy 9 se fosse realizzato con un motore grafico moderno? La risposta a questa domanda, in attesa di saperne di più sul fantomatico remake ufficiale di Square Enix, può essere trovata nel filmato allegato in cima a questa notizia. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!