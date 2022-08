Final Fantasy 9 Remake: un leak si diffonde su Reddit, ma i dubbi sono tantissimi

Non è la prima volta che si parla di un possibile remake di Final Fantasy 9 anche se al momento Square Enix non ha ancora annunciato nulla e del resto, a rigor di logica, bisognerebbe prima annunciare il remake di Final Fantasy 8...

Un rumor nato su 4Chan (sì, lo sappiamo, non è una fonte attendibile) si è presto diffuso su Reddit ma l'attendibilità è praticamente nulla, in ogni caso riportiamo la voce per dovere di cronaca, pur ribadendo i numerosi dubbi su quanto segnalato da un leaker del tutto anonimo.

Secondo la fonte, il remake di Final Fantasy 9 non verrà diviso in più parti come Final Fantasy VII Remake bensì sarà un gioco unico, destinato ad un lancio multipiattaforma, anche se non si specifica quali siano queste piattaforme.

La storia e la lore non subiranno cambiamenti, il sistema di combattimento invece dovrebbe essere a turni. Square Enix si aspetta molti commenti divisivi a causa della direzione artistica, lo stile estetico sembra essere simile a quello di The Legend of Zelda Link's Awakening per Nintendo Switch.

Infine scopriamo che Nobuo Uematsu dovrebbe essere coinvolto nel progetto, inoltre si parla anche di uno studio francese al lavoro con Square Enix sul comparto estetico, le animazioni e le cutscene. Sarà vero? Per il momento possiamo sognare, ma le certezze sono ben lontane..