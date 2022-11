Final Fantasy: l'ammaliante albhed Rikku in un cosplay in spiaggia

Square Enix ha portato molti videogiochi e saghe nel corso del tempo su varie piattaforme. Quella per cui è più conosciuta questa casa però è Final Fantasy, un progetto che salvò l'azienda dal fallimento ormai diversi anni fa e che, contemporaneamente, nel corso del tempo l'ha portata a essere uno dei punti di riferimento del mercato giapponese.

Ora il pubblico sta aspettando Final Fantasy 16, quello che sarà il prossimo capitolo della saga, mentre l'azienda sta lavorando anche al remake di Final Fantasy VII in vari capitoli. Ci sono piani per riprendere altri titoli passati e dargli una spolverata con le tecniche moderne, quali potrebbero essere al centro di un remake? Sicuramente in molti vorrebbero Final Fantasy X, il decimo videogioco della saga e l'unico ad aver ricevuto un vero e proprio sequel.

Protagonista in entrambi è stata Rikku, una ragazza allegra e solare che appartiene al popolo bistrattato degli albhed. La cosplayer Nelly Laufeyson ricorda questo personaggio ricreandola. Come si vede nel post con questo cosplay di Rikku da Final Fantasy X, costume e pose la rendono perfetta per gli scatti in spiaggia. Capelli biondi, fascia blu, costume giallo e pantaloncino marroncino, vi piace questa versione di Rikku e vi andrebbe di vederla in un remake?



