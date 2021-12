Final Fantasy, aspettando il XVI: riscopriamo tutti i giochi della serie JRPG!

Mentre il pubblico attende febbrilmente aggiornamenti sul prossimo debutto di Final Fantasy XVI, la serie di casa Square Enix ha visto Final Fantasy XIV divenire uno dei grandi protagonisti dei The Game Awards 2021.

Nel frattempo, Cloud e compagni si sono resi protagonisti di un ennesimo esordio, grazie al lancio della versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ma non è finita: su mobile ha trovato spazio l'inaspettato spin-off Final Fantasy VII: The First Soldier, mentre Square Enix ha finalmente confermato anche la data di lancio di Chocobo GP, atteso in esclusiva su Nintendo Switch. Insomma, complessivamente si tratta di un periodo di grande fermento per la longeva serie, con gli appassionati di JRPG che negli ultimi anni hanno potuto scoprire nuove avventure e rincontrare vecchi amici.



In questo clima, la Redazione ha deciso di volgere momentaneamente lo sguardo al passato, per cercare di fare il punto su questa monumentale saga videoludica. Tra spin-off, remake, capitoli principali e una vera e propria miriade di personaggi, Everyeye si fa strada nel dedalo di Fantasie Finali susseguitesi sulle diverse piattaforme nel corso dei decenni. Per fare chiarezza su tutti i giochi della serie Final Fantasy, ci sono bastati 14 minuti: la durata del video dedicato alla serie Square Enix che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!