Final Fantasy: bibite e fuoristrada negli spot TV più iconici della serie

Quando un brand molto noto incontra un altro brand altrettanto noto nascono collaborazioni inaspettate, ma di grande impatto. È il caso di Final Fantasy. Nella sua lunga storia che si estende su oltre tre decadi, la saga ha messo a disposizione il proprio universo in alcune pubblicità che sono passate alla storia.

Final Fantasy 7 si affaccia sul mondo

È il lontano 1997. Final Fantasy è un franchise già molto popolare in Giappone e nei dintorni, ma ancora rannicchiato ai margini del mercato occidentale. La testa appuntita di Cloud sporge pian piano dalla telecamera e Final Fantasy VII si presenta con il suo protagonista. In un lungo spot dell’epoca, mai giunto in Italia, vengono presentati i personaggi e la storia di quello che è destinato a imprimersi nel mondo videoludico come un capolavoro senza tempo. Ancora oggi osannato per la sua ricca lore, più e più volte allargata nel corso degli anni, lo spot mostrava tutta la potenza di Playstation 1 e l’avanguardia della computer grafica.

Final Fantasy 8 in una pubblicità italiana

Forte del successo del suo predecessore, nel 1999 Final Fantasy 8 giunge in Italia, ma stavolta i testi di gioco sono interamente localizzati nella nostra lingua, una gradita novità per il pubblico nostrano. Il suo arrivo è presentato da uno spot TV italiano che alcuni di voi forse ricorderanno.

Mescolando alcune delle sequenze più iconiche di tutto l’ottavo episodio, come l’indimenticabile scena del ballo e l’assalto a Dollet, il video promozionale si conclude con una piuma che cade e un misterioso augurio: “Ce la farai. Un giorno”. Chissà se un giorno vedremo uno spot anche per il remake di Final Fantasy 8.

Final Fantasy 9: rincorrendo la Coca Cola

Quando si pensa alle pubblicità con Final Fantasy, questa è forse la prima che viene in mente, non soltanto per l’eco mediatica che ha riscosso, ma anche per come è stata realizzata. Prendendo in prestito i personaggi dell’universo di Final Fantasy 9, l'ultimo Final Fantasy della triade PS1, Coca Cola ha realizzato un breve e divertente video che cattura al contempo l’essenza del nono capitolo della saga. Il protagonista, Gidan, rincorre con entusiasmo l’inconfondibile tappo rosso della bevanda, mentre tutto attorno a sé viene trasformato dal suo passaggio. Pian piano, alla sua corsa si uniscono anche Garnet, la principessa di Alexandria, e Vivi, il maghetto che le stringe la mano quando tutto si accende in aria di festa.

Final Fantasy 12, una pozione e passa la paura

In uno spot pubblicitario andato in onda in Giappone, possiamo vedere un uomo che si avvicina a un poster di Ashe, una delle protagoniste di Final Fantasy 12, che sorseggia una pozione. Attirato dall’immagine e ormai assetato, si nota subito che sullo scaffale è rimasta una sola unità del gradito oggetto curativo. La mano dell’uomo sta per afferrare la pozione, quand’ecco che si sovrappone a quella di una donna, anch'ella interessata a trangugiare la bevanda terapeutica. I due si guardano e in men che non si dica è guerra: con la musica di Final Fantasy 12 di sottofondo, i due si danno battaglia per conquistare il bottino.

Final Fantasy 13, un fuoristrada al posto di Shiva

I personaggi di Final Fantasy XIII hanno intessuto numerose collaborazioni con marchi famosi, basti pensare alla partnership per una collezione di Prada. Non soltanto, in uno spot a favore di Nissan vediamo Snow alla guida di un fuoristrada nella replica di una delle sequenze più iconiche della tredicesima fantasia finale. Abbandonata la sella della moto formata da Shiva, il bel biondino sfreccia fra le strade della città, o almeno così crede la passeggera grazie al visore che indossa. Quando quest’ultima prende il posto del conducente, sarà il ragazzo a indossarlo, vedendo alla guida Lightning al posto di Snow.

In definitiva, un videogioco richiede creatività, lo stesso ingrediente che occorre alle pubblicità con cui promuoverlo. Questo vale anche per gli spot di Final Fantasy, che in molti casi sono riusciti nell'impresa. E voi? Quali pubblicità ricordate di aver visto o avete amato per Final Fantasy?