Final Fantasy Brave Exvius: annunciata la collaborazione con Xenogears!

Square Enix ha annunciato che, da oggi, il gioco di successo per dispositivi mobile Final Fantasy Brave Exvius si unisce al classico GdR Xenogears per la prima volta in assoluto in una fantastica collaborazione di durata limitata presente nella versione globale. P

Partecipando all’evento sarà possibile ottenere dei nuovi personaggi da invocare, ricevere favolose ricompense da un boss raid e fare molte altre cose ispirate al celebre titolo.

La prima parte della collaborazione con Xenogears vede i personaggi preferiti dai fan di questo classico, tra cui Fei, Elly, Bart, Emeralda e Rico, disponibili come nuove unità tramite un “featured summon”, oltre all'adorabile Chu-Chu disponibile tramite un “raid summon”. Il boss raid “Elements’ Formation” permetterà ai giocatori di guadagnare monete raid con cui acquistare ottime ricompense. Dal 5 aprile, inoltre, i giocatori potranno affrontare il boss trial “Desert Despair” per ottenere ulteriori ricompense.

Per tutta la durata della collaborazione si otterranno anche dei bonus speciali all'accesso, e anche un’invocazione giornaliera gratuita per Lapis disponibile per tutti i giocatori. Final Fantasy Brave Exvius è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store, Google Play e Amazon Appstore. Il gioco è disponibile in sei lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese (tradizionale) e coreano.