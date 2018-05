Final Fantasy Brave Exvius: arriva Sephiroth con nuovi eventi, quest e molto altro

Square Enix annuncia oggi che Sephiroth, il leggendario antagonista in Final Fantasy VII, arriverà su Final Fantasy Brave Exvius con nuovi eventi, nuove quest di Final Fantasy VII e molto altro durante il mese di maggio.

Nuovo “Step-up” banner

Sephiroth si unisce ai personaggi di Final Fantasy Brave Exvius Lila, Shylt e Mim nel nuovo Step-up banner. Ogni evocazione, o “step”, effettuata con questo banner premierà i giocatori con speciali ricompense come i Trust Moogle, dei biglietti per le evocazioni o unità base da 5 stelle garantite. Completare tutti gli step del banner garantirà ai giocatori di ottenere uno dei personaggi base da cinque stelle di questo evento, incluso Sephiroth.

Evento Nibelheim King Mog

Questo nuovo evento metterà alla prova i giocatori sfidandoli a combattere Yin & Yang e altri mostri conosciuti di FINAL FANTASY VII, mentre potranno collezionare una valuta da scambiare per armi, abilità e altre ricompense.

Expert Exploration Quest

A partire dal 18 maggio, una quest tematica di Final Fantasy VII farà viaggiare i giocatori verso il monte Nibel per sconfiggere il fortissimo boss Materia Keeper.

Login Bonus speciale

A partire da oggi i giocatori verranno premiati con ricompense giornaliere aggiuntive, oltre ai normali bonus per il login giornaliero.

Bundle Pack speciale

Per celebrare l’arrivo di Sephiroth saranno aggiunti nuovi pacchetti che includeranno i Trust Moogle, dei biglietti per le evocazioni a 4 stelle garantite, abilità equipaggiabili e altri oggetti.

Altre campagne in gioco

Ci saranno varie campagne sia per giocatori principianti sia per veterani contemporaneamente al nuovo evento in collaborazione, inclusa una campagna dove il giocatore potrà usare metà della stamina e guadagnare maggiori bonus EXP quando migliora le unità.

Per celebrare l’arrivo di Sephiroth su Final Fantasy Brave Exvius, inizieranno oggi anche promozioni e concorsi a tema Final Fantasy VII:

Concorso social FINAL FANTASY VII Mementos

I giocatori potranno condividere i loro ricordi più cari di FINAL FANTASY VII nelle pagine ufficiali di Facebook e Twitter di Final Fantasy Brave Exvius, per una chance di vincere il modellino PLAY ARTS Kai di Sephiroth da Final Fanasy VII: Advent Children, la colonna sonora di Final Fantasy VII e altri premi. In più, i giocatori potranno condividere e mettere like ai post su Facebook e Twitter per ottenere premi in gioco, incluse pozioni NRG, biglietti di espansione, Lapis e molto altro. Maggiori informazioni incluse le regole per partecipare al concorso sono disponibili qui.

Sconti per Final Fantasy VII Mobile e per la colonna sonora

Il gioco originale Final Fantasy VII su Google Play per dispositivi Android e su Apple App Store per iPhone e iPad, così come la colonna sonora ufficiale di Final Fantasy VII (iTunes e Google Play) e Final Fantasy Brave Exvius (iTunes e Google Play) sono scontati fino al 30% del loro prezzo originale.

Final Fantasy Brave Exvius è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store, Google Play e Amazon Appstore. Il gioco è disponibile in sei lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese (tradizionale) e coreano.