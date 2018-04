Final Fantasy Brave Exvius festeggia l'uscita di Dragon Quest XI con un evento crossover

Dopo l'annuncio dell'uscita di Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam il 4 settembre 2018, Square Enix Ltd. oggi ha annunciato che Final Fantasy Brave Exvius avrà una collaborazione speciale con la serie Dragon Quest.

A partire da oggi, i giocatori di Final Fantasy Brave Exvius potranno affrontare mostri leggendari di Dragon Quest e ottenere degli oggetti esclusivi legati all'evento.

Tutti coloro che effettueranno l’accesso all'app durante l'evento potranno partire per missioni costituite da battaglie a ondate, in cui dovranno affrontare gruppi consecutivi di mostri per un periodo di tempo limitato. Nelle battaglie standard sarà possibile trovare mostri classici di Dragon Quest come Golem e Ruban Hood, mentre nemici formidabili come Dragonlord e Orochi saranno classificati come boss. Le medaglie vinte sconfiggendo questi mostri durante i raid potranno essere scambiate per ottenere degli oggetti e pezzi d’equipaggiamento emblematici di DRAGON QUEST, come la Lama di Erdrick.

I giocatori avranno l'opportunità di ottenere le unità Dragonlord, Liquislime, Ruban Hood, Golem, Mechacentauro e Orochi con le evocazioni rare durante il periodo della campagna. Inoltre, tutti i partecipanti otterranno delle unità Slime come bonus per l'accesso quotidiano durante la campagna, e potranno anche ottenere altre unità Slime supplementari in cambio delle medaglie vinte durante il periodo dell'evento.

Final Fantasy Brave Exvius è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store , Google Play e Amazon AppStore. Il gioco è disponibile in sei lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese (tradizionale) e coreano.

Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta sarà disponibile per PlayStation 4 e Steam dal 4 settembre 2018.