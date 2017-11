Final Fantasy Brave Exvius: Square-Enix annuncia il ritorno di Noctis

continua a festeggiare il primo anniversario dialla South Korean Fan Festa. Durante l’evento, i fan di questo titolo hanno avuto la possibilità di vedere un’anteprima dei vari aggiornamenti di gioco, delle offerte speciali e delle altre novità in arrivo.

Tra le novità annunciate troviamo:

Aumento permanente del drop rate di personaggi rari : a partire dal 24 novembre, il drop rate dei cristalli arcobaleno che contengono personaggi di alto livello verrà triplicato, quindi i giocatori avranno maggiori possibilità di ottenere dei personaggi molto ambiti.

: a partire dal 24 novembre, il drop rate dei cristalli arcobaleno che contengono personaggi di alto livello verrà triplicato, quindi i giocatori avranno maggiori possibilità di ottenere dei personaggi molto ambiti. Nuovi personaggi di Final Fantasy XV : Gladio, Cor e Iris si uniscono a Noctis e agli Angoni reali come personaggi giocabili. Per celebrare il debutto di questi personaggi, nelle prossime settimane sarà anche disponibile un nuovo evento a tema.

: Gladio, Cor e Iris si uniscono a Noctis e agli Angoni reali come personaggi giocabili. Per celebrare il debutto di questi personaggi, nelle prossime settimane sarà anche disponibile un nuovo evento a tema. Miglioramento delle abilità di Noctis : oltre a delle nuove abilità, la star di Final Fantasy XV otterrà vari miglioramenti per le abilità già esistenti.

: oltre a delle nuove abilità, la star di Final Fantasy XV otterrà vari miglioramenti per le abilità già esistenti. Nuovi personaggi : Roy, Aura e Guromu, personaggi originali di Brave Exvius, si uniranno al cast del gioco e saranno disponibili tramite i “Featured Summon”.

: Roy, Aura e Guromu, personaggi originali di Brave Exvius, si uniranno al cast del gioco e saranno disponibili tramite i “Featured Summon”. Offerte del Black Friday e del Cyber Monday: un pacchetto speciale del Black Friday con incluso un Summon Ticket 10+1, un Trust Moogle del 10%, un’abilità equipaggiabile e una nuova arma potentissima potrà essere acquistato con la valuta di gioco. Dal 24 al 30 novembre saranno inoltre disponibili altre fantastiche offerte con sconti fino al 60%.

I festeggiamenti per il primo anniversario di Final Fantasy Brave Exvius si concluderanno il mese prossimo con l’ultima Fan Festa a Los Angeles, che si terrà il 9 dicembre al The Wiltern Theater. Brave Exvius è disponibile gratis su App Store, Google Play e il negozio Amazon App. Il gioco è disponibile in sei lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese (tradizionale) e coreano.