Final Fantasy cambia capo: Yoshinori Kitase è il nuovo Brand Manager

La seconda giornata del Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 ci ha regalato anche una sorpresa non legata ai giochi in sé. Durante la presentazione, l'Executive Director, Senior Member of the Board of Directors ed ormai ex Brand Manager ha annunciato di aver lasciato quest'ultimo ruolo, adesso affidato a Yoshinori Kitase.

Yoshinori Kitase è quindi il nuovo Brand Manager di Final Fantasy, un franchise al quale è legato dagli inizi degli anni '90, da quando ha partecipato alla lavorazione di Final Fantasy Adventure per Game Boy e Final Fantasy V per Super Nintendo. Negli anni successivi ha ricoperto il ruolo di Director per Final Fantasy 6, Chrono Trigger, Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8, per poi assumere quello di Producer per innumerevoli capitoli della saga. In tempi più recenti, ha prodotto Final Fantasy 7 Remake, oltre che Final Fantasy VII: The First Soldier e Ever Crisis, progetti attualmente in lavorazione.

Hashimoto ha rivelato che Kitase è stato eletto Brand Manager lo scorso mese di aprile, spiegando inoltre che lui non andrà da nessuna parte. "Continuerò il mio lavoro con Square Enix. Non sparirò improvvisamente, e apprezzo il vostro continuo supporto", ha rassicurato Hashimoto.

Durante il Digital Fan Festival 2021, ricordiamo, è stata annunciata la data di lancio di Final Fantasy 14 Endwalker con uno spettacolare trailer ed è stato confermato che la patch 5.5 di Final Fantasy 14 con il supporto ufficiale a PS5 debutterà il 25 maggio.