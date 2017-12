Final Fantasy Card Game: superate le 110 milioni di carte vendute in tutto il mondo

: Come annunciato da, nel momento in cui riportiamo la notiziaha venduto più di 110 milioni di carte in tutto il mondo, confermando un grande successo tra i fan della saga.

L’ultimo capitolo della serie, ovvero il set di carte "Opus IV", è ora disponibile in Europa e introduce carte con delle nuove illustrazioni basate su alcuni dei giochi più amati della serie di Final Fantasy, tra cui Final Fantasy VI, Final Fantasy Tactics Advance e Final Fantasy Theatrhythm. Questo set include inoltre il nuovo tipo di carta "Mostro", che permette ai fan di utilizzare nuove abilità e stili di gioco.

Inoltre, lo scorso novembre, nella sede di Square Enix di Tokyo, si sono tenute le finali del primo campionato mondiale della serie Opus di Final Fantasy Trading Card Game. Prima delle finali si sono tenuti vari tornei regionali a cui hanno partecipato più di 2000 giocatori tra Giappone, Europa, Oceania e Nord America. Il torneo di FFTCG ha coronato il suo primo campione europeo e mondiale che dovrà difendere entrambi i titoli nel 2018. Per vedere la trasmissione inglese delle finali in cima e in calce alla notizia.

Il prossimo capitolo del gioco, vale a dire il set "Opus V", uscirà a marzo 2018 e continuerà ad espandere la serie.