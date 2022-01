Final Fantasy: un cosplay di Tifa Lockhart classica dall'italian Eugenia Haruno Bellomia

Final Fantasy 7 Remake anche su PC ha riportato sotto i riflettori una delle storie del brand di Square Enix. Da quel Final Fantasy degli anni '90 che risollevò dal quasi fallimento l'azienda all'epoca denominata solo Square ne è passata di acqua - e titoli - sotto i ponti arrivati molto oltre la dozzina, col 7 che rimane uno dei più amati.

L'avventura di Cloud Strife che tenne banco originariamente su PlayStation è effettivamente una delle più belle preparate dagli sceneggiatori e per ora è stata l'unica - seppur per ora soltanto in parte - a essere ripresentata sui nuovi sistemi di gioco. La produzione di Final Fantasy 7 Remake che ha visto il ritorno di Nojima, Kitase e Uematsu ha tanti fan in ogni angolo del mondo e non mancano versioni parallele di ogni tipo. E il riferimento non è alla scena hot di Tifa finita in senato.

Infatti il personaggio che è stato protagonista di questa disavventura è molto amato dal pubblico e per questo estremamente rappresentata nel settore cosplay. Modelle di ogni affiliazione e tipo hanno vestito almeno una volta la canotta bianca e la gonna nera per riprodurre Tifa Lockhart in un cosplay, come ha fatto l'italiana Eugenia Haruno Bellomia in una delle sue ultime foto che potete osservare qui in basso.