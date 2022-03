Final Fantasy: un cosplay di Tifa Lockhart fedele al videogioco

Square Enix risorse dalle ceneri con il progetto Final Fantasy, un videogioco che è poi diventato una saga leggendaria. Gli episodi sono sempre stati tutti slegati tra loro, in questo modo ogni videogiocatore poteva scegliere la storia che più gli aggradava e gettarsi in questo mondo fantasy. La scelta di molti ricade sempre su Final Fantasy VII.

Non è un segreto che Final Fantasy VII sia diventato un'icona di cultura pop, come conferma anche il famoso attore Robert Pattinson. E non è un caso se proprio questo episodio, che fu pubblicato oltre venti anni fa, è stato scelto da Square Enix per un remake. Negli ultimi anni, tra console e PC, Cloud Strife è nuovamente giocabile con Final Fantasy VII Remake.

Lo spadaccino biondo con la spada gigante e il villain della situazione Sephiroth vengono affiancati da altri personaggi, tra cui Tifa Lockhart, icona femminile della serie e barista del Seven Heaven. Con il ritorno della serie, anche le cosplayer hanno ripreso a proporre cosplay di Tifa Lockhart come nel videogioco, così come ha fatto la modella Saya the Fox nella foto in basso.

E con l'avvento del remake su PC, inevitabilmente su Final Fantasy VII Remake Intergrade è apparsa una certa mod con Tifa.