Final Fantasy: un cosplay di Tifa Lockhart pronta a prendere a calci

Tifa Lockhart è uno dei personaggi più iconici della saga di Final Fantasy, oltre che del mondo dei videogiochi in generale. Introdotta per la prima volta in Final Fantasy VII alla fine degli anni '90 per Playstation, e soltanto dopo su altre piattaforme, Tifa è una giovane ragazza dal carattere forte e deciso.

Amica d'infanzia del protagonista Cloud Strife, Tifa lo aiuta nella sua missione di salvare il mondo dalla malvagia Shinra Electric Power Company. Tifa indossa un top bianco e un paio di guanti rossi, che la rendono una figura molto iconica e riconoscibile nella storia dei videogiochi. Nel remake di Final Fantasy VII, Tifa ha aggiornato il suo design che ha suscitato l'attenzione dei fan per il suo aspetto più realistico e dettagliato. Il suo abbigliamento include una maglietta bianca, una gonna nera a pieghe e un paio di stivali con tacco alto, e ovviamente non mancano i suoi guanti rossi, ma il tutto ovviamente in altissima definizione.

La sua abilità nel combattimento corpo a corpo è notevole, grazie alla sua tecnica di combattimento chiamata "Limit Break", che le permette di infliggere danni devastanti ai nemici. Sono due le Limit Break di Tifa, la seconda delle quali ha a che fare con un poderoso calcio. E proprio un calcio è il protagonista di questo cosplay a tema Final Fantasy realizzato da Nana Kuronoma.

In questo cosplay Tifa Lockhart prepara il suo calcio per spazzare via ogni difesa, senza troppi fronzoli. In battaglia, specie considerato che ci sono nemici come Sephiroth in giro, è meglio non andarci troppo cauti. Chissà se anche queste mosse torneranno nel sistema di combattimento di Final Fantasy 7 Remake parte 2.