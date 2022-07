Final Fantasy: un cosplay di Tifa Lockhart pronta per il remake parte 2

Tra i videogiochi più acclamati di inizio millennio c'è Final Fantasy VII, una storia che ha coinvolto Cloud Strife e Sephiroth in uno scontro che ha trasceso gli anni e anche i videogiochi, dato che i due tornano anche in Kingdom Hearts. Il videogioco di Square Enix è diventato così immortale e di culto.

Per questo l'azienda nipponica ha deciso di riportarlo in auge in una veste completamente nuova, e non soltanto graficamente. Il progetto Final Fantasy 7 Remake è partito nel 2020 con una prima parte pubblicata nel 2020 e ripresa su PC e PS5 nel 2021 ma con il nome Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Intanto continua lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2, sottotitolato Rebirth, ciò vuol dire che i personaggi torneranno davvero a breve.

Tra coloro che faranno il loro ritorno c'è Tifa Lockhart, barista e proprietaria del Settimo Cielo oltre che grande amica di Cloud e sua spasimante. La ragazza creata da Square Enix è una delle più iconiche del mondo dei videogiochi e per questo è sempre riprodotta dalle cosplayer in vari abiti. Nayo ha scelto la versione classica come mostrato in questo cosplay di Tifa Lockhart disponibile in basso.

Intanto i fan, si lanciano nelle speculazioni sul prossimo nome del remake di Final Fantasy.