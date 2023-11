Final Fantasy: un cosplay di Tifa in posa sullo sfondo di una Midgar notturna

Square Enix è stata vittima di un importante leak. Pare che la software house giapponese re dei giochi di ruolo stia per sfornare una valanga di novità che entusiasmeranno la community di appassionati da qui ai prossimi anni. Final Fantasy è pronto a tornare e lo fa in anteprima con l'interpretazione della cosplayer OccultMage.

Stando a quanto rivelato in rete da un leaker, internamente Square Enix è già impegnata con lo sviluppo di Final Fantasy 9 Remake. La fantasia finale con Gidan come protagonista dovrebbe tornare nel 2024, per poi lasciare spazio a un sorprendente sequel che ci riporterà a Spira. Non è ancora chiaro però se il produttore abbia in mente di proporre Final Fantasy X-3, oppure se stia invece pensando a un eventuale remake di Final Fantasy X.

Il leak è proseguito poi parlando anche di PS5 PRO e dell'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2. Al momento alcuna di queste informazioni trapelate è stata confermata, per cui l'unica certezza dei fan risiede nell'uscita della seconda parte della compilation remake di FF7 nel febbraio del 2024.

In attesa di novità, un cosplay di Tifa Lockhart da Final Fantasy 7 ci prepara a Rebirth riportandoci nei settori di Midgar. Nell'interpretazione condivisa dalla già citata artista ritroviamo l'eroina amica di Cloud in costume da combattimento e in posa sullo sfondo della capitale della Mako.