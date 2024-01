Final Fantasy, un cosplay di Yuna, Rikku e Paine riunisce il trio di star di X-2

Mentre tutto il mondo ha ben in vista l'uscita ormai imminente di Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix ha già in preparazione i titoli in arrivo nel corso dei prossimi anni. Pare che almeno per il momento non si andrà avanti con un diciassettesimo capitolo, ma che la saga si guarderà indietro con dei remake.

Un leak in casa Square ha svelato il probabile futuro della saga di Final Fantasy. Da quanto è trapelato si parla di papabili uscite su PlayStation 5 Pro e su Nintendo Switch 2, ma a interessare i fan della serie più iconica di JRPG sono i rumor su tre possibili progetti. Pare che dopo la Compilation di Final Fantasy 7, un altro remake sarà quello di Final Fantasy X.

Pare che i fan potranno tornare a Spira al fianco di Tidus e Yuna nel 2026. La decima fantasia finale è uno degli episodi più apprezzati, nonché il primo della serie ad avere un seguito ufficiale. Final Fantasy X/X-2 sono già tornati in HD, ma il pubblico chiede ora una riedizione completa e perché no un altro sequel. Noi abbiamo già immaginato Final Fantasy X-3, ma le cosplayer Firedaxx, Kisume e Dragunova ci riportano alla realtà.

In questo cosplay di Yuna, Rikku e Paine da Final Fantasy X-2 ritroviamo il trittico di protagoniste della storia ambientata due anni dopo il capitolo principale. L'ex invocatrice, la ladra di Albhed e la spadaccina silenziosa sono pronte a rimettersi sulle tracce di Tidus.