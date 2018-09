Final Fantasy: Crystal Chronicles e Chocobo's Mystery Dungeon si mostrano al TGS 2018

Direttamente dal Tokyo Game Show 2018, arrivano due video gameplay che mostrano per la prima volta in azione Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition e Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy!, titoli annunciati pochi giorni or sono da Square Enix.

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition è l'edizione rimasterizzata dell'omonimo gioco uscito su Nintendo GameCube nell'ormai lontano 2003, attesa in Giappone nel corso del 2019 su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nel filmato di gameplay, visibile in apertura di notizia, vengono messe in evidenza le migliorie grafiche apportate all'edizione originale.

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy! è invece l'edizione rimasterizzata Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon, titolo che venne pubblicato per la prima volta su Nintendo Wii nel 2007. La nuova versione, oltre alla grafica migliorata, includerà anche il supporto alla cooperativa per due giocatori, ed è attesa per questo inverno su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Potete ammirarlo nel filmato allegato in calce a questa notizia, catturato sulla console ibrida della casa di Kyoto.