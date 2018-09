Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition annunciato per PlayStation 4

Dopo aver mostrato un nuovo trailer di Kingdom Hearts III con protagonista Big Hero 6, Square-Enix ha annunciato Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Square-Enix non ha diffuso dettagli su Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, limitandosi a dichiarare che la riedizione uscirà nel 2019 in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo Switch, altre piattaforme supportate non sono note al momento.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition è l'edizione rimasterizzata del titolo omonimo uscito nel Nintendo GameCube nel 2003, primo capitolo della saga Final Fantasy Crystal Chronicles, poi proseguita con successo anche su Wii e Nintendo DS. Restiamo in attesa di saperne di più...