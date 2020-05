Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ha una data di uscita

Square Enix Japan ha annunciato la nuova data di uscita giapponese di Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, edizione rimasterizzata del titolo omonimo uscito su GameCube nel 2003.

"A quindici anni dal suo debutto, il gioco di ruolo coop Final Fantasy Crystal Chronicles sta per tornare in versione rimasterizzata. Grazie alla nuova modalità multiplayer online, tu e i tuoi amici potete collegarvi e andare all'avventura insieme, senza bisogno di cavi! Ci sono anche nuove aree all'interno dei dungeon, quindi anche i fan di vecchia data troveranno qualcosa di nuovo."

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition uscirà in Giappone il 27 agosto in contemporanea su PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android, con una versione di prova scaricabile gratis da App Store e Google Play. Per quanto riguarda l'Occidente, al momento Square Enix non ha fornito una data precisa limitandosi a dichiarare che il gioco è atteso durante l'estate.

Annunciato alla fine del 2018, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition era inizialmente atteso per febbraio 2020, il gioco è però stato rimandato per dare modo al team di sviluppo di ottimizzare alcuni aspetti della produzione.