Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ha una data di uscita per l'Europa

In occasione del Tokyo Game Show 2019, Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, titolo annunciato al TGS dello scorso anno e accolto con discreto entusiasmo dal pubblico.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition uscirà in formato digitale su PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android e sarà disponibile dal 23 gennaio 2020 in contemporanea mondiale. In Giappone il gioco uscirà anche in formato fisico, le versioni mobile saranno distribuite come free to play con il primo capitolo accessibile a tutti e il resto del gioco sbloccabile a pagamento.

"A quindici anni dal suo debutto, il gioco di ruolo coop Final Fantasy Crystal Chronicles sta per tornare in versione rimasterizzata. Grazie alla nuova modalità multiplayer online, tu e i tuoi amici potete collegarvi e andare all'avventura insieme, senza bisogno di cavi! Ci sono anche nuove aree all'interno dei dungeon, quindi anche i fan di vecchia data troveranno qualcosa di nuovo."

Questa riedizione include il multiplayer online fino a quattro giocatori con supporto cross-play, possibilità di trasferire i salvataggi da una piattaforma all'altra, nuovi dungeon, un doppiaggio inedito e comparto audio migliorato con l'aggiunta di alcuni brani e duna miglior narrazione.