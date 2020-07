Square Enix ha rivelato che Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition non avrà il multiplayer offline ma solo quello online. Gli sviluppatori hanno giustificato tale scelta citando alcuni problemi tecnici non meglio specificati.

L'annuncio di è arrivato attraverso un tweet in lingua giapponese che recita: "Come abbiamo detto nelle comunicazioni ufficiali, Final Fantasy Crystal Chronicles non è compatibile con il multiplayer offline. Per motivi di sviluppo è stato necessario scegliere tra l'offline e l'online, quindi abbiamo deciso per il multiplayer online con il fine di coinvolgere più giocatori".

Insomma, per qualche motivo apparentemente tecnico il multiplayer offline per Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition non sarebbe rientrato nel progetto. Gli sviluppatori hanno quindi deciso di scegliere il multiplayer online e di impegnarsi in quella direzione, anche a fronte della funzione di cross-play tra tutte le piattaforme su cui uscirà il titolo. La versione originale di Final Fantasy Crystal Chronicles prevedeva invece una funzione di co-op locale costruita attorno al collegamento tra Game Cube e Game Boy Advance che apriva le porte ad una serie di menù e opzioni dedicate.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition uscirà il 27 agosto su PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobile.