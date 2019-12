Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition è stato rinviato

Annunciato al Tokyo Game Show 2018, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition non uscirà il 23 febbraio 2020 come inizialmente annunciato. Il gioco è stato rimandato ed è ora genericamente atteso per la prossima estate.

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco, la compagnia fa sapere che la decisione di rinviare il lancio è stata presa con l'obiettivo di offrire ai giocatori un prodotto all'altezza delle aspettative, concedendo più tempo agli sviluppatori per migliorare alcuni aspetti e garantire la miglior esperienza possibile.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition è atteso su PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android, Square-Enix ha confermato il supporto Cross-Play e Cross-Save tra tutte e quattro le piattaforme, questo vuol dire che sarà possibile giocare online e condividere i salvataggi indipendentemente dal dispositivo di riferimento.

Il gioco è atteso per l'estate 2020 ma una nuova data di lancio non è stata comunicata, per saperne di più dovremo necessariamente attendere il prossimo anno. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition è stato pubblicato originariamente su GameCube nel 2003, segnando il ritorno della serie su console Nintendo dai tempi di Final Fantasy VI, pubblicato nel 1994 su Super Nintendo.