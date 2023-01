Final Fantasy IV: un cosplay al tramonto di Kain Highwind, il cavaliere dragone

L'annuncio di Final Fantasy Pixel Remaster su PlayStation 4 e Switch ha riacceso i bollenti spiriti dei collezionatori e dei videogiocatori più vintage. L'arrivo dei primi sei capitoli della fantasia finale di Square Enix darà però modo anche ai giocatori di nuova generazione di conoscere alcuni dei protagonisti più iconici della saga JRPG.

Il prezzo elevato non ha spaventato gli appassionati. La Final Fantasy Pixel Remaster Anniversary Edition è già andata esaurita e negli anni a venire questo pezzo da collezione diverrà una vera e propria rarità inaccessibile. A ogni modo, per conoscere le origini di Final Fantasy anche l'edizione base è una perla.

Non solo Tidus, Cloud o Noctis, la saga Square Enix nasconde tanti altri protagonisti memorabili. In Final Fantasy IV i giocatori fanno la conoscenza Kain Highwind, il giovane capitano dei cavalieri dragoni del regno di Baron. Migliore amico del protagonista Cecil, è anche il suo rivale in amore. Kain è infatti innamorato di Rosa, ma sapendo di non essere ricambiato si fa da parte. Nonostante ciò, più volte arriva a scontrarsi con Cecil.

Kain è il personaggi più rappresentativo di Final Fantasy IV, tanto da comparire anche nel logo del titolo. Nei giochi successivi della saga ci sono molti riferimenti al personaggio, con la classe del dragone modellata su di lui. In attesa della Pixel Remaster, la sua ultima apparizione risale al picchiaduro Dissidia Final Fantasy NT.

In questo cosplay di Cain Highwind da Final Fantasy IV vediamo il cavaliere dragone indossare la sua armatura e brandire la sua lancia per gettarsi nella mischia. Alle ultime luci prima del tramonto e ai piedi di una rete ferroviaria, Cain toglie il suo elmo e rivela l'identità della cosplayer Lelldoria.