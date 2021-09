Final Fantasy IV Pixel Remaster: Square-Enix celebra l'uscita su PC della nuova versione

Attraverso un trailer diffuso sui canali social ufficiali, Square-Enix rivela che Final Fantasy IV Pixel Remaster è ufficialmente disponibile su PC via Steam. Fino al 23 settembre 2021 il gioco sarà venduto a un prezzo scontato del 20%, a 14,39 euro anziché i normali 17,99 euro di listino.

Final Fantasy IV è stato un titolo fondamentale nell'evoluzione della sua storica serie JRPG di appartenenza: uscito originariamente nel 1991 su Super Nintendo, il quarto capitolo ha introdotto lo storico sistema di combattimento basato sull'Active Time Battle (ATB), divenuto lo standard di molti degli episodi arrivati negli anni successivi. L'opera si è inoltre distinta in termini di storia, caratterizzazione dei personaggi e varietà in termini di scenari e bestiario. L'arrivo della Pixel Remaster può quindi essere la giusta occasione per riscoprire uno dei più significativi JRPG della sua epoca.

Ricordiamo che Final Fantasy IV Pixel Remaster può essere acquistato singolarmente oppure assieme alla raccolta comprensiva di tutti i primi sei capitoli della serie. A tal proposito mancano ancora all'appello le riedizioni di Final Fantasy V e VI, attese nei prossimi mesi. Se volete approfondire le vostre conoscenze su questi rifacimenti, ecco a voi 90 minuti di gameplay per Final Fantasy Pixel Remaster. Di recente, inoltre, Final Fantasy Pixel Remaster è stato colpito da review bombing a causa della mancata uscita della raccolta su console.