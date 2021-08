Final Fantasy IV Pixel Remastered arriva a settembre: data di lancio per il JRPG

Dopo la pubblicazione dei primi tre capitoli di Final Fantasy Pixel Remastered, la raccolta dedicata alla celebre serie Square Enix è pronta ad accogliere un'ulteriore avventura.

Tramite il cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, la software house nipponica ha infatti annunciato la data di uscita di Final Fantasy IV Pixel Remastered. Si apprende così che la riedizione in chiave retrò del JRPG sarà disponibile per tutti gli appassionati a partire dal prossimo 8 settembre 2021. Esattamente come già avvenuto per Final Fantasy, Final Fantasy II e Final Fantasy III, anche questa riproposizione approderà esclusivamente su PC (via Steam) e dispositivi mobile, sia iOS sia Android.

Per il momento, Square Enix non ha ancora confermato una versione console di Final Fantasy Pixel Remastered, con la raccolta che non pare destinata a farsi strada su hardware Nintendo, PlayStation o Xbox. Una scelta che ha destato il dispiacere di molti fan, con parte della community che ha peraltro deciso di esprimere il proprio disappunto tramite review bombing ai primi capitoli di Final Fantasy Pixel Remastered.



Proposto a 17,99 euro, Final Fantasy IV Pixel Remastered è già disponibile per il preordine. Procedendo con quest'ultimo, sarà possibile avere un 20% di sconto sul prezzo di listino.