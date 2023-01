Che fine ha fatto Final Fantasy IX Remake? L'annuncio potrebbe essere vicino

Nel corso dell'anno appena conclusosi, il settore videoludico ha visto tramutarsi in realtà un numero sempre più elevato di anticipazioni incluse nell'ormai famigerato leak di NVIDIA GeForce Now.

La conferma ufficiale dell'esistenza di progetti quali Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, un nuovo Tomb Rider, Kingdom Hearts 4 o - ancora - Dragon's Dogma 2, ha infatti progressivamente rilanciato la credibilità delle anticipazioni trapelate in occasione della violazione del servizio di NVIDIA. All'appello, tuttavia, mancano alcune produzioni di alto livello, citate nel leak ma ancora non svelate ufficialmente al grande pubblico. A spiccare tra queste ultime è innegabilmente Final Fantasy IX Remake. Ma che fine ha fatto l'eventuale annuncio del gioco?

Al momento, tutto quello che sappiamo è che il Character Design di Final Fantasy IX lavora ad un gioco non annunciato, la cui identità è ignota. A riaccendere le speranze, ci ha poi pensato anche un'interessante dichiarazione di Square Enix, che ha invitato il pubblico a tenere alta l'attenzione. Nella persona di Yoshinori Kitase, il publisher giapponese ha infatti anticipato un grande 2023 in arrivo per la serie Final Fantasy. Accanto al debutto di Final Fantasy XVI e al procedere dello sviluppo di Final Fantasy VII: Rebirth, l'autore ha in particolare citato un grande annuncio non legato a Final Fantasy VII.



Rapidamente, i pensieri si sono mossi in direzione del tanto chiacchierato Final Fantasy IX Remake: che possa essere finalmente giunto il momento di riscoprire l'acclamato JRPG?