Final Fantasy IX, la serie animata è pronta a mostrarsi: novità a brevissimo!

Nell'estate dello scorso anno, dai vertici di Square Enix arrivava l'annuncio ufficiale dell'intenzione di produrre una serie animata dedicata a Final Fantasy IX.

Il progetto, affidato alle mani dei professionisti francesi di Cyber Group Studios, è in seguito sparito dai radar, in un silenzio stampa protrattosi per circa un anno. Ora, sembra però essere giunto il momento di saperne finalmente qualcosa di più. A confermarlo è Bruno Danzel d’Aumont, Vice Presidente dello studio di animazione parigino.

Nel corso di un'intervista concessa ad Animation Magazine, il dirigente ha infatti confermato che presto il pubblico potrà avere un primo assaggio della serie animata di Final Fantasy IX. Quest'ultima sarà infatti presentata in occasione del Licensing Expo 2022 di Las Vegas, in programma tra martedì 24 e giovedì 26 maggio 2022. Entro pochissimi giorni, dunque, gli amanti dell'immaginario del capolavoro Square Enix potranno scoprire come Cyber Group Studios ha intenzione di dare forma all'epopea di Vivi, Gidan e Garnet.



Ricordiamo che il target della serie animata sarà principalmente un pubblico di giovanissimi, in un range compreso indicativamente tra gli 8 e i 13 anni. In attesa di saperne di più, impossibile non pensare ai crescenti rumor su Final Fantasy IX Remake, tornati a correre dopo l'annuncio di Kingdom Hearts 4.