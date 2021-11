Final Fantasy IX, sognando il remake: il JRPG con grafica next-gen in un progetto fanmade

Recentemente si sono fatte più insistenti le speculazioni riguardanti il remake di Final Fantasy IX, apparso all'interno del database di NVIDIA GeForce Now ma mai annunciato in via ufficiale da parte di Square-Enix.

Nel mentre i giocatori rimangono in attesa di eventuali novità, un team di sviluppatori e artisti professionali guidato dal project lead Dan Eder (nonché senior 3D character artist per il recentemente annunciato Multiversus) ha dato vita ad un piccolo tributo al gioco, reinterpretandolo come un tripla A per piattaforme di attuale generazione.

Realizzato in Unreal Engine 5, Memoria Project non è attualmente giocabile, ma gli autori hanno promesso l'arrivo di nuove sequenze esplorative per la città di Alexandria, insieme a cutscene e scene di combattimento. Il sogno comune di questa squadra di 28 creativi è quello di vedere rinascere Final Fantasy IX sotto una veste grafica e tecnologica moderna, esattamente come accaduto con Final Fantasy VII Remake. In questo modo, il team spera di riuscire a spronare Square-Enix ad avviare lo sviluppo di un remake ufficiale. Potete dare uno sguardo ai risultati ottenuti sinora con Project Memoria tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Square-Enix ha accennato al futuro di Final Fantasy IX, ma non è chiaro al momento se il publisher nipponico stia segretamente lavorando al rifacimento del JRPG, come suggerito dal leak di GeForce Now.