Final Fantasy, Kingdom Hearts e nuove IP: il reveal di Unreal Engine 5 rilancia un rumor

La presentazione ufficiale dell'Unreal Engine 5, corredata dal reveal di un'intrigante tech demo volta a illustrare il potenziale della prossima generazione di console.

In maniera collaterale, l'annuncio ha inoltre riportato in auge un intrigante rumor diffusosi tempo addietro. Quest'ultimo aveva per protagonista assoluto la line up in sviluppo presso i team di casa Square Enix. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'indiscrezione citava una rassegna davvero notevole di titoli, corredata da possibili finestre di lancio, piattaforme di destinazione e motore grafico utilizzato. Di seguito, l'elenco completo:

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 : Q1 2023, PC, PS5 e Xbox Series X;

: Q1 2023, PC, PS5 e Xbox Series X; Final Fantasy Project Sancta: Action RPG in Unreal Engine 5, PS5 e Xbox Series X;

Dragon Quest III Remake: solo Giappone;

NieR Replicatnt 1.5 (Q2 2021);

Kingdom Hearts Project OATH: Q1 2022 in Unreal Engine 4, PS4, Xbox One e Google Stadia;

Kingdom Hearts progetto non annunciato : in Unreal Engine 5 per PS5 e Xbox Series X;

: in Unreal Engine 5 per PS5 e Xbox Series X; Babylon's Fall (Q4 2021);

Tomb Raider: Eclipse (2021)

Project Traveler (2021):

Life is Strange 3 in Unreal Engine 5;

in Unreal Engine 5; Just Cause 5 (2022);

(2022); Ouriders (2021)

Due nuove IP AA/AAA;

Un insieme di speculazioni decisamente interessante, ma attualmente impossibile da confermare. Di recente, del resto, la software house ha annunciato che non ci sarà uno Show Square Enix alternativo a quello E3 2020